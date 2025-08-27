بعد الفوز على فاركو.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك

احتفل أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ، بفوز الزمالك امس علي فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ مبروووك لجمهور ⁧‫#الزمالك‬⁩ فوز مهم جدا…لا توجد مباراة سهلة في ⁧‫#الدوري_المصري‬⁩ إذا لم تأخذها بجدية من أول دقيقة..الزمالك لازم يكون رتمه أسرع قدام الفرق اللي بتلعب بكثافة دفاعية وخط دفاع متأخر زي ⁧‫#فاركو‬⁩ .. اللاعيبة بتكسب ثقة بعد كل مكسب وأحسن حاجةفي الملعب تواجد الجمهور بكثافة ودعم اللاعبين من أول دقيقة لأخر دقيقة ".

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.