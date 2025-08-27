إطلالة رومانسية لـ درة برفقة زوجها

شاركت الفنانة التونسية درة ، جمهورها ومتابعيها صور جديدة من عطلتها الصيفية ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهرت درة بإطلالة رومانسية برفقة زوجها علي الشاطي، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.



وكان أحدث أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذى أخرجته وأنتجته النجمة درة وهو يعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وتم عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.