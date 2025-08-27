تغيب عن المنزل.. تفاصيل أصعب 24 ساعة في حياة فنان شاب

أثار تغيب إبرام عن منزله وهو طالب بمعهد الفنون المسرحية حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا، حيث تفاعل عدد كبير من الفنانين ورواد السوشيال ميديا مع رسالة شقيقته التى كانت تستغيث لعدم التواصل معه.

إبرام يتغيب عن المنزل

وجاءت الرسالة التى نشرتها شقيقتها وتداولها بعض الفنانين منها رحمة أحمد قائلة : إبرام زميلنا في المعهد العالي للفنون المسرحية متغيب من امبارح الساعه 2 بالليل وأهله وصحابة بيدوروا عليه، آخر حاجه قالها إن فيه مخرجة فلسطينية كلمته وهيشتغل معاها في فيلم قصير بيتكلم عن القضية.

وتابعت: لوحد عنده أي معلومات عن الفيلم أو المخرجة أو أي معلومة تساعد أهله ياريت.

كما كشفت بعض التفاصيل عن تغيبه حيث أكدت أنه كان يقوم بتصوير فيلم فى منطقة المعادى مع مخرجة فلسطينية تدعي تريزا.

وأوضحت أن أسرته كانت تحاول التواصل معه على مدار اليوم الا انه لم يستجيب.

ومنذ ساعات قليلة اعلنت شقيقة إبرام التواصل معه عبر صفحتها على فيسبوك قائلة: الحمد لله احنا وصلنا لـ إبرام وهو بخير وإن شاء الله يوصل بالسلامة ويطمنكم.