قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تغيب عن المنزل.. تفاصيل أصعب 24 ساعة في حياة فنان شاب

إبرام طالب بمعهد الفنون المسرحية
إبرام طالب بمعهد الفنون المسرحية
أحمد إبراهيم

أثار تغيب إبرام عن منزله وهو طالب بمعهد الفنون المسرحية حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا، حيث تفاعل عدد كبير من الفنانين ورواد السوشيال ميديا مع رسالة شقيقته التى كانت تستغيث لعدم التواصل معه. 

إبرام يتغيب عن المنزل 

وجاءت الرسالة التى نشرتها شقيقتها وتداولها بعض الفنانين منها رحمة أحمد قائلة : إبرام زميلنا في المعهد العالي للفنون المسرحية متغيب من امبارح الساعه 2 بالليل وأهله وصحابة بيدوروا عليه، آخر حاجه قالها إن فيه مخرجة فلسطينية كلمته وهيشتغل معاها في فيلم قصير بيتكلم عن القضية.

 وتابعت: لوحد عنده أي معلومات عن الفيلم أو المخرجة أو أي معلومة تساعد أهله ياريت.

كما كشفت بعض التفاصيل عن تغيبه حيث أكدت أنه كان يقوم بتصوير فيلم فى منطقة المعادى مع مخرجة فلسطينية تدعي تريزا.

وأوضحت أن أسرته كانت تحاول التواصل معه على مدار اليوم الا انه لم يستجيب.  

ومنذ ساعات قليلة اعلنت شقيقة إبرام التواصل معه عبر صفحتها على فيسبوك قائلة: الحمد لله احنا وصلنا لـ إبرام وهو بخير وإن شاء الله يوصل بالسلامة ويطمنكم.

إبرام طالب بمعهد الفنون المسرحية معهد الفنون المسرحية رحمة احمد أعمال إبرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

ترشيحاتنا

اليقين بالله

أسرار اليقين بالله .. مراتبه وأنواعه وكيفية الوصول إليه

الغيبة والنميمة

كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟ .. علي جمعة ينصح بهذا الأمر

الإفتاء

ما حكم من لا يقدر على دفع كفارة الحلف؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد