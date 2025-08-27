جنوب سيناء تبحث التعاون مع جامعة هليوبوليس لإقامة مشروعات زراعية عضوية صديقة للبيئة

بحث اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خلال لقائه بالدكتور حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، سبل التعاون لإقامة مشروعات زراعية عضوية متكاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على تبني أساليب الزراعة الحيوية الصديقة للبيئة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق قيمة مضافة للمجتمع المحلي.

و ناقش اللقاء خطط الجامعة للمساهمة في تطوير السياحة البيئية بالمحافظة بما يتناسب مع مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة.

وفي إطار جهود محافظة جنوب سيناء لتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير التعليم الجامعي وإعداد جيل مؤهل علميًا في التخصصات الحديثة المرتبطة بالبيئة والتحول الأخضر الذكي، أعلنت جامعة هليوبوليس تخصيص 5 منح دراسية جامعية مجانية سنويًا لأبناء المحافظة.

ويتيح هذا التعاون لطلاب جنوب سيناء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الالتحاق بكليات الجامعة، وخاصة كلية الهندسة في مجالات الطاقة الجديدة والبيئة، وكلية الزراعات البيئية، فضلًا عن تخصصات أخرى تلبي احتياجات سوق العمل.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن تقديره لهذه المبادرة الرائدة، مشيدًا بدور الجامعات الخاصة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص تعليمية متميزة لبناء كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في مصر.

ويأتي هذا التعاون في إطار المشاركة المجتمعية لجامعة هليوبوليس وإيمانها العميق بالدور الاستراتيجي لمحافظة جنوب سيناء في دعم الأخضر وتحقيق الأمن القومي المصري.