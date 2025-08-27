مواطنون يستولون على الطريق العام لحجز أماكن انتظار السيارات

تحولت معظم الشوارع بمنطقة حدائق القبة، إلى جراجات وساحات انتظار للسيارات، بسبب قيام بعض المواطنين بوضع حواجز حديدية وخرسانية فى الطريق العام لحجز اماكن لسياراتهم الخاصة، الأمر الذى يعد مخالف للقانون بسبب اعاقة حركة المرور .

واشتكى عددا من الأهالي لحى حدائق القبة ومحافظة القاهرة من انتشار الحواجز الحديدية والتى تعريف حركة المارة ويصاب منها الأطفال والكبار في بعض الشوارع، وضعها سكان العقارات لحجز أماكن خاصة بسياراتهم، ما تسبب في إعاقة حركة المرور وأثار استياء المارة والسائقين على حد سواء.

يناشد أهالى حى الحدائق خاصة شوارع السد و ترعة الجبل وشلبى كلا من مسؤلي مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة وحى حدائق القبة بسرعة ازالة الاشغالات واستيلاء المواطنين على الطريق العام و الأرصفة والشوارع بوضع حواجز حديدية الأمر الذى يعد استيلاءً على الرصيف وأماكن الانتظار العامة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإزالة هذه الحواجز وإعادة الانضباط إلى الشوارع، خاصة في المناطق السكنية ذات الكثافة المرتفعة ومعاقبة وتغريم من يقومون بوضعها، حيث تسبب حوادث للمواطنين .