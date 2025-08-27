تداول 80 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، وتم تداول 80 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و731 شاحنة و289 سيارة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1834 راكبا.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، الأربعاء، أن حركة الواردات شملت 70 ألف طن بضائع و317 شاحنة و209 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع و414 شاحنة و80 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد، اليوم، وصول السفينة وادي الكرنك وعليها 65 ألف طن قمح فرنسي لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، بينما غادرته السفينتان "Belagos Express" و"بوسيدون إكسبريس"، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و279 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "الحسين" و"آيلة".

