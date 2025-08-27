زكي والسعدني أبرز المشيعين.. جنازة المنتج طارق صيام بمسجد الشرطة

حرص كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد صلاح السعدني ، على حضور جنازة المنتج طارق صيام بمسجد الشرطة لوداعه الى مثواه الأخير.

وفاة المنتج طارق صيام

أعلن الملحن خالد تهامي، صباح اليوم الأربعاء، وفاة المنتج الفني طارق صيام، وذلك عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب خالد التهامي: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الصديق العزيز والأخ الكبير المنتج الكبير طارق صيام انتقل إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومن الأعمال الناجحة التي انتجها في المسلسلات: «العار»، «الباطنية»، «آدم»، «كيد النسا»، و«المصراوية»، «خطوط حمرا»، و«دلع بنات».

ومن أفلامه: “الباشا تلميذ” و"عيال حبيبة"، و"55 إسعاف".

جنازة طارق صيام

