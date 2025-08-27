قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شوبير : ريبييرو يتعرض لحملة عنيفة.. هو مدرب لديه فكر ويطلقون عليه البروفيسور

شوبير
شوبير
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تعرض الإسباني خوسيه ريبييرو، للهجوم من بعض الأشخاص داخل النادي الأهلي، للمطالبة برحيله، بعد التعادل الأخير مع غزل المحلة سلبيا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي لديه إصابات كثيرة لكن لديه لاعبون كثيرون مميزون".

وتابع: "الفريق أيضًا يتعرض لحملة عنيفة وكذلك المدرب ريبييرو، وبقولكم حتى لو رحل ريبييرو فهو مدرب لديه فكر، وتعرض لأمور غير عادية وأمور في قمة السوء في موسمه الأول مع أورلاندو بايرتس، لكنه ظل يعمل في صمت حتى أطلقوا عليه لقب البروفيسور".

وأوضح: "ريبييرو مدرب جيد وأحكم عليه من خلال الكرة فقط، والأهلي معه أحرز 4 أهداف في مباراة واحدة أمام بورتو، وأضاع مثلها أمام إنتر ميامي الأمريكي، وأدى مباراة سيئة فقط أمام بالميراس لكن بسبب ظروف الجو".

وأكمل: "أعلم أن الاتجاه دائما إما أن يكون هناك مساندة أو يكون هناك اتجاه ألا يستمر الرجل، وهذا ما يحدث وللاسف من داخل البيت، البعض يقود حملة لرحيله".

وختم: "أظن أن هناك أمرا ممنهجا وعدنا لما كنا نسميه باللهو الخفي، وهناك من هو غير مقتنع بالمدرب وهذا حقه، لكن هناك من يريد أن يدير الأمور، وأنه يجب على كل شخص أن يحصل على رضاه حتى ينجح، وأن المفاتيح جميعها في أيديهم".

