رياضة

قائمة ألمانيا استعدادا لتصفيات كأس العالم

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
القسم الرياضي

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قائمة المانشافت، لمواجهتي سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت قائمة منتخب ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم)، فين داهمين (أوجسبورج)، ألكسندر نوبل (شتوتجارت).

خط الدفاع: روبرت أندريش (باير ليفركوزن)، فالديمار أنتون (بوروسيا دورتموند)، نامدي كولينز (آينتراخت فرانكفورت)، روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت)، ماكسيمليان ميتليشتيت (شتوتجارت)، ديفيد روم (لايبزيج)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، جوناثان تاه (بايرن ميونخ).

خط الوسط: كريم أديمي (بوروسيا دورتموند)، نديم أميري (ماينز)، سيرجي جنابري (بايرن ميونخ)، ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ)، باسكال جروس (بوروسيا دورتموند)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، جيمي ليويلينج (شتوتجارت)، بول نيبيل (ماينز)، أنجيلو ستيلر (شتوتجارت)، فلوريان فيرتز (ليفربول).

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج (وست هام)، نيك فولتماده (شتوتجارت).

