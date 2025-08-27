حاول الاسترخاء.. 10 حيل للتخلص من الصداع

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الصداع حيث أنه من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والرجال بل وبعض الاطفال.

يمكن أن يستمر الصداع لمدة 30 دقيقة، أو عدة ساعات، أو في بعض الأحيان عدة أيام.

ووفقا لما جاء في موقع nhs فإن هناك مجموعة من الحيل تساعد في علاج الصداع:



اشرب الكثير من الماء

احصل على قسط كبير من الراحة إذا كنت تعاني أيضًا من نزلة برد أو إنفلونزا

حاول الاسترخاء فالتوتر قد يجعل الصداع أسوأ

تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين

حاول البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالأشخاص الآخرين إذا كنت تعاني أيضًا من ارتفاع في درجة الحرارة أو لا تشعر أنك بحالة جيدة بما يكفي للقيام بأنشطتك الطبيعية

لا تشرب الكحول

لا تتخطى وجبات الطعام حتى لو كنت لا تشعر بالرغبة في تناول أي شيء

تجنب الإكثار من النوم فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الصداع

لا تجهد عينيك لفترة طويلة على سبيل المثال، بالنظر إلى الشاشة

لاتكثر من القهوة والشاي.