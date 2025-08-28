أخبار القليوبية | بسبب 300 جنيه.. تشييع جنازة عامل لقي مصرعه على يد بائعة خضار.. والسيطرة على حريق نشب في 3 منازل عشوائية.. وفحص فيديو تعدي سائق توك توك على مواطن في قليوب

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

بسبب 300 جنيه.. تشييع جنازة عامل لقي مصرعه على يد بائعة خضار بشبرا الخيمة

شيع المئات من أهالي منطقة مسطرد بقسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم ، جنازة عامل، لقي مصرعه على يد بائعة خضار وشقيقها، بسبب الخلاف على 300 جنيه إيجار، وسط حالة من الحزن بعد أن انتهى الطب الشرعي من الصفة التشريحية للجثة بمشرحة زينهم



فيما أمرت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة في القليوبية بحبس بائعة خضار وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل عامل وإصابة نجله طعنًا بالسكين في مشاجرة بمنطقة ترعة الشابورى دائرة القسم وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى في الواقعة عقب مناظرة الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة وإعداد تقرير لعرضة على النيابة والاستعلام عن حالة نجل المتوفى المصاب وتحديد الإصابات ونوع السلاح المستخدم.

وقررت النيابة إرسال السلاح المضبوط إلى المعمل الجنائى وطلبت تحريات مباحث قسم ثانى حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال الجيران وشهود العيان.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود إشارة من المستشفي بوصول عامل جثة هامدة واصابة نجله ادعاء مشاجرة وطعن.

السيطرة على حريق نشب في 3 منازل عشوائية بالقليوبية

شهدت قرية كفر عبد السيد نوار التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، حريقًا اندلع داخل 3 منازل عشوائية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اندلعت داخل 3 منازل عشوائية، إذ دفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، مدعومة بـ3 سيارات إسعاف.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن أسباب اندلاع الحريق وظروفه وملابساته، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق أعمالها.

الأمن يفحص فيديو تعدي سائق توك توك على مواطن في قليوب

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله سائق توك توك يتعدى بالسب والضرب على أحد المواطنين، بدائرة قسم قليوب.

ووردت معلومات للواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، برصد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعدي سائق توك توك بالسب على أحد المواطنين، وتهديده بحرق سيارته.

وجار تحديد هوية المتورط في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كل أشكال الخروج عن القانون وضبط العناصر الإجرامية.

