موجز أخبار الوادي الجديد: تزايد إقبال الناخبين على لجان إعادة "الشيوخ".. وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بالداخلة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تزايد إقبال الناخبين علي لجان إعادة "الشيوخ" في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، الأربعاء، إقبالًا متزايدا من المواطنين على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي جرت امس واليوم.



وأظهرت الطوابير أمام لجان التصويت صورة حضارية لعرس ديمقراطي يجسد التزام أبناء الوادي الجديد بحقهم الدستوري، حيث شارك الناخبون من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية وعلى رأسهم الشاب، مؤكدين دعمهم لمسيرة الحياة النيابية في مصر، وتعزيزًا للمشاركة الشعبية وترسيخًا لقيم الديمقراطية بالمجتمع.

من جانبها، كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية من جهودها لتأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ المناسب لإجرائها، مع تجهيز اللجان بكل المستلزمات والتسهيلات اللازمة، بما في ذلك توفير مظلات ومقاعد ومبردات مياه، فضلًا عن تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بكشوف المحافظة 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة موزعين على لجنة عامة واحدة تضم 60 لجنة فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، وسط أجواء يسودها النظام والانضباط.

وتأتي جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الوادي الجديد في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري الذي يهدف إلى تعزيز الحياة النيابية ودعم مشاركة المواطنين في صياغة مستقبلهم.

ويُعد مجلس الشيوخ إحدى الغرفتين التشريعيتين للبرلمان المصري، حيث يضطلع بدور استشاري وتشريعي مهم، ويسهم في إثراء الحوار المجتمعي وصياغة السياسات العامة للدولة.

وتشهد المحافظة حالة من الحراك الديمقراطي، مع استعدادات مكثفة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتيسير المشاركة أمام الناخبين. ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز قيم الديمقراطية، وضمان تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع داخل الغرفة التشريعية الثانية.

تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفى الدخلة بالوادي الجديد بعد إصلاح الأعطال

قال شريف صبحي وكيل وزارة الصحه بالوادي الجديد إن شركة سيمنز المسؤولة عن الصيانة قامت بإصلاح العطل بجهاز الأشعة المقطعية (سيمنز ١٦ مقطع)، وذلك بعد نجاحها مؤخرًا في إصلاح جهاز الأشعة المقطعية (٢ مقطع) بالمستشفى ذاته.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان – الإدارة العامة للأشعة، وهيئة الشراء الموحد، ومحافظة الوادي الجديد، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية التشخيصية للمرضى وتخفيف الأعباء عن المواطنين بمراكز المحافظة المختلفة.

وصرح الدكتور شريف صبحي أن تشغيل الأجهزة يعكس حجم الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الصحي بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدًا أن العمل جارٍ على رفع كفاءة جميع المنشآت الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتقدمة للمواطنين في كافة المراكز.

ياتي ذلك بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم ورعاية اللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، تم تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفى الداخلة.

ختام فعاليات برنامج «مودة» بقرى حياة كريمة بالوادي الجديد



واختتمت فعاليات برنامج "مودة" بقرى حياة كريمة بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، بعد تنفيذ خطة عمل استمرت على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، استهدفت 15 قرية داخل المركز.

وخلال فترة التنفيذ، تم تنظيم 15 ندوة توعوية، و15 تدريبًا، إضافة إلى 15 حملة طرق الأبواب، وذلك في إطار جهود البرنامج لنشر الوعي الأسري والمجتمعي بين مختلف الفئات. حيث استهدفت الندوات جميع الفئات العمرية، فيما ركزت التدريبات على إعداد وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، إلى جانب حملات طرق الأبواب التي سعت للوصول المباشر إلى المواطنين داخل منازلهم.

يأتي تنفيذ برنامج "مودة" في محافظة الوادي الجديد بتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وإشراف الدكتورة رندا فارس مستشارة الوزيرة لشئون الأسرة ومديرة البرنامج، وبمتابعة أحمد عباس منسق الوزارة وتحت إشراف الأستاذ محمد منير العديسي – وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد .

قامت أسماء عبدالله حجازي -منسق البرنامج بالمحافظة، بتنفيذ خطة البرنامج على مدار الثلاثة أشهر، بالتعاون مع المدرب حمدي عبدالغني.

كما تم التنفيذ بالتنسيق الكامل مع الإدارة الاجتماعية بالفرافرة برئاسة أيمن سعدالله مدير الإدارة، وفريق العمل .

واوضحت أن برنامج مودة هو برنامج قومي أطلقته الدولة المصرية كأحد المبادرات الرئاسية، ويخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

يهدف البرنامج إلى حماية كيان الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي: التوعية المجتمعية، التدريب والتأهيل، ودعم الشباب المقبلين على الزواج.

ويعد البرنامج من الركائز الأساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الأسرة المصرية بوصفها النواة الأولى لبناء المجتمع .

وفي ختام فعاليات البرنامج، تم تقديم الشكر والتقدير إلى أيمن سعدالله مدير الإدارة الاجتماعية بالفرافرة وفريق عمله من الموظفين والمتطوعين، لما كان لهم من دور بارز ومؤثر في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه داخل قرى المركز.