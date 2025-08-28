تعد فخارة الدجاج بالبطاطس من الأكلات المغذية غير التقليدية ويمكن الاستعانة بها لكسر الروتين.

نعرض لكم طريقة عمل فخارة الدجاج بالبطاطس من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير فخارة الدجاج بالبطاطس

٤ صدور دجاج

٢ بطاطس مقطعة مكعبات مقلية

بصلة

٤ فص ثوم

ملعقة كبيرة مستردة

2 كوب بسلة وجزر

2كوب كريمة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة أعشاب إيطالية

٢ ملعقة كبيرة بقدونس

مكعب مرق

جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير فخارة الدجاج بالبطاطس

قطعى الدجاج مكعبات وشوحيها في طاسة مع البصل والثوم والبابريكا والأعشاب والبقدونس والبسلة والجزر.

اضيفي مكعب المرقة وقليل من الماء. اضيفي الكريمة ثم ضعي الموتزاريلا على الوجه وتطهى في الفرن وتقدم فاخرة الدجاج بالبطاطس ساخنة وبالهنا والشفا.