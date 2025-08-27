5 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

يحتوى البلح البرحى على نسبةٍ عاليةٍ من السكريات التي تقدر 275 سعرةً حرارية ويعتبر من أكثر الفاكهة لذيادة هرمون الذكورة وصحة الرجل ، لذا فهو من الأغذية التي تمدّ الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد البلح البرحى..

1-يعتبر مصدراً غنياً بالأملاح المعدنية الهامة لصحة أعضاء الجسم، كالزنك، والبوتاسيوم، والصوديوم، والحديد يوازن السوائل في الجسم، وينظم عمل العضلات لاحتوائه على كمياتٍ كبيرةٍ من البوتاسيوم.

2-يحتوي على الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، وبناء الخلايا، والأنسجة كفيتامين ب6، وفيتامين ب3، وفيتامين أ، وفيتامين هـ. يعالج حالات الاكتئاب، والقلق، والتوتر؛ لاحتوائه على مركب التيرامين الذي يرفع هرمون الأدرينالين في الجسم، فيشعر الفرد بالراحة، والسعادة يمدّ الجسم بالطاقة والحيوية، ويجدد النشاط؛ لاحتوائه على عناصر مغذية للجسم.

3-كما يزيد ليونة الأوعية الدموية، ويقاوم تراكم الدهون فيها، ممّا يحمي من الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة.

4- يعتبر من المنشطات الجنسية الطبيعية التي تفيد كلا الجنسين؛ لمحتواه العالي من الأملاح المعدنية، والفيتامينات.

5- ينشط إفرازت الغدة الدرقية ، ما يؤدي للحصول على السكينة والهدوء النفسي. يرطب الأمعاء، ويحمي من حدوث حالات الإمساك المتكررة.

