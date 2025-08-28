اليوم.. انطلاق كأس الخليج للشباب بمشاركة منتخب مصر

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس الخليج للشباب تحت عشرين عاما التى تقام على ملاعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بمدينة أبها السعودية، حيث يلتقى منتخب السعودية مع نظيره اليمن فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، كما يواجه منتخب قطر المنتخب الكويتى فى العاشرة والنصف مساء.

أما منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، فيختتم استعداداته اليوم لمواجهة منتخب سلطنة عمان للشباب عصر غد فى افتتاح مباريات المجموعة الثانية التى تضم أيضا منتخبى العراق والبحرين.

واستعد ناشئو «الفراعنة» للبطولة بالدخول فى معسكر بمدينة الطائف خاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب السعودية فاز فى الأولى بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وبالثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتنتقل بعثة المنتخب أمس إلى مدينة أبها التى تستضيف البطولة.

ومن المقرر أن يضع أحمد الكاس، المدير الفنى، اللمسات الأخيرة على خطة مباراة وطريق اللعب واختيار التشكيل الأمثل لمواجهة منتخب عمان.