سؤال فى النواب حول واقعة القبض على المواطن أحمد عبد القادر بلندن

ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب الاتصال الهاتفي الذي أجراه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع “جوناثان باول” مستشار الأمن القومي البريطاني يوم الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، والذي أكد خلاله متابعة الوزارة باهتمام بالغ لتطورات القبض على المواطن المصري أحمد عبد القادر في لندن مساء الاثنين ٢٥ أغسطس، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه والأسباب التي أدت لذلك، مع تكليف السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة وتقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطن والعمل على سرعة الإفراج عنه ، مؤكداً أن كرامة المواطن المصرى أصبحت بمثابة خط أحمر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة قائلاً : ما هي الملابسات الحقيقية وراء القبض على المواطن المصري أحمد عبد القادر في لندن؟ وهل هناك اتهامات جدية أم أن الأمر مجرد شبهات أو إجراءات احترازية؟ وما هي التحركات الدبلوماسية الفعلية التي اتخذتها الوزارة والسفارة المصرية لضمان حقوق المواطن القانونية، وعدم تعرضه لأي معاملة غير إنسانية؟

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : متى ستُعلن نتائج التحقيقات للرأي العام المصري بشفافية، خاصة أن مثل هذه القضايا تمس سمعة الدولة وحقوق مواطنيها بالخارج؟ وما هو موقف الحكومة إذا ما ثبت وجود تجاوز أو انتهاك لحقوق المواطن المصري في هذا الملف؟ وهل ستظل بعض مؤسسات “حقوق الإنسان” ذات المواقف المشبوهة صامتة إذا تعلق الأمر بمواطن مصري في الخارج، بينما تنشط فقط حين يتعلق الأمر باستهداف الدولة المصرية؟

والأهم: كيف نضمن أن كرامة المواطن المصري في الخارج مصونة وأن الدولة تدافع عنه بنفس القدر من الحزم والسرعة الذي شاهدناه في حالات أخرى لدول مختلفة؟

موجهاً التحية والتقدير للدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية على تحركه العاجل فى كل ما يتعلق بقضايا وملفات تتعلق بالمصريين بالخارج.