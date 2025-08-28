رئاسة مركز الداخلة تعلن تفاصيل عطاءات توريد لودر مفصلى وزيوت

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، قبول عطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرا موعد جلسة فتح المظاريف لعملية توريد لودر مفصلى على كاوتش ذو سعة لا تقل عن 3م مكعب موديل لايقل عن 2025 جلسه الإثنين الموافق 15/ 9/ 2025 والتأمين الابتدائى مبلغ (180000) جنيه

وتقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين باسم الدكتور / رئيس مركز ومدينه الداخلة احدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالي.

ويرفق التأمين الابتدائى وجميع المستندات المطلوبة بالعرض الفنى ويوضع المظروفين داخل مظروف واحد مغلق بطريقة محكمة مدون عليه اسم مقدم العطاء واسم العملية ويزاد التأمين الابتدائى إلى 100% عند الرسو وتطلب کراسة الشروط مقابل سداد (465) يضاف ثلاثون جنيها لمن يطلبها بالبريد ويعتبر القانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية مكملا لهذا الإعلان.

وفى سياق متصل أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة عن قبول عطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرا موعد جلسه فتح المظاريف لعمليه توريد زيوت لزوم معدات المركز والقرى والمطافى جلسة الاثنين الموافق 8/ 9 / 2025 والتامين الابتدائى مبلغ (9000) جنيه وتقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين باسم الدكتور رئيس مركز ومدينه الداخلة احدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى على أن يرفق التأمين الابتدائى وجميع المستندات المطلوبة بالعرض الفنى.

ويوضع المظروفين داخل مظروف واحد مغلق بطريقه محكمة مدون عليه اسم مقدم العطاء واسم العملية ويزاد التأمين الابتدائى إلى ٥% عند الرسو وتطلب كراسه الشروط مقابل سداد (351) جنيها لاغير يضاف ثلاثون جنيها لمن يطلبها بالبريد ويعتبر القانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية مكملا لهذا الإعلان.