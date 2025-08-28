الأسباب والأعراض .. كل ماتود معرفته عن التهاب القولون

يعاني الكثير من الاشخاص من التهاب القولون الذي يسبب مشاكل كثيرة

ما هو التهاب القولون؟

التهاب القولون هو حالة تصيب الأمعاء الغليظة (القولون)، حيث يحدث تهيج أو تورم في بطانته. له أنواع متعددة وأسباب مختلفة، بعضها مؤقت وبسيط، وبعضها مزمن يحتاج متابعة طبية طويلة الأمد.

أنواع التهابات القولون

التهاب القولون التقرحي (Ulcerative colitis)

مرض مزمن من أمراض المناعة الذاتية.

يسبب تقرحات والتهابات مستمرة في بطانة القولون والمستقيم.

التهاب القولون المعدي

يحدث نتيجة عدوى بكتيرية، فيروسية أو طفيلية (مثل السالمونيلا، الشيغيلا، أو الأميبا).

عادةً مؤقت ويتحسن بعد العلاج.

التهاب القولون الإقفاري (Ischemic colitis)

بسبب نقص تدفق الدم للقولون.

يظهر غالبًا عند كبار السن أو مع أمراض القلب والشرايين.

التهاب القولون المجهري

نوعان: "التهاب القولون الكولاجيني" و"اللمفاوي".

يظهر بالإسهال المزمن خاصة عند كبار السن.

التهاب القولون الناتج عن الأدوية

بعض الأدوية (مثل المضادات الحيوية أو مضادات الالتهاب) ممكن تهيّج القولون.

أعراض التهاب القولون

آلام أو تقلصات في البطن.

إسهال (أحيانًا مصحوب بالدم أو المخاط).

انتفاخ وغازات.

فقدان الشهية أو وزن غير مبرر.

إرهاق وتعب عام.

في الحالات الشديدة: حرارة أو نزيف شرجي واضح.

أسباب التهاب القولون

عدوى بكتيرية أو فيروسية.

اضطرابات مناعية (كما في القولون التقرحي).

نقص التروية الدموية.

الحساسية لبعض الأطعمة أو الأدوية.

الضغط النفسي والإجهاد قد يزيد الأعراض سوءًا، لكنه ليس سبب مباشر.

🔹 طرق التشخيص

الفحص السريري وأخذ التاريخ المرضي.

تحاليل دم (للكشف عن الالتهابات أو الأنيميا).

تحليل براز (لتحديد عدوى أو دم خفي).

منظار القولون (Colonoscopy) لتشخيص ورؤية البطانة مباشرة.