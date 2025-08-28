احذر الجبنة والملح.. فئات ممنوعة من تناولها لحماية القلب والدماغ

في تحذير جديد يهم ملايين المرضى، أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ضغط الدم المرتفع من أكثر الأمراض المزمنة التي لا يمكن الاستهانة بها، وأن إهمال العلاج أو العادات الغذائية السيئة مثل الإفراط في تناول الجبنة والملح، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على القلب والدماغ.

ضغط الدم "عدو صامت" لا ينتظر الوقت المناسب للعلاج

وأوضح د. جمال شعبان، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن هناك مفاهيم خاطئة منتشرة بين الناس، أبرزها أن دواء الضغط يُؤخذ فقط "عند الحاجة" أو عندما يشعر المريض بارتفاع الضغط.

وقال:"هذا خطأ خطير.. إذا تم تشخيصك كمريض ضغط، فعليك الالتزام بتناول العلاج بانتظام مدى الحياة، وليس عند الشعور بالتعب فقط".

مضيفًا:"التوقف المفاجئ عن أدوية الضغط قد يؤدي إلى ارتفاع حاد قد يضر الدماغ والقلب".

الجبنة والملح تحت المجهر.. خطر خفي في طعامنا اليومي

حذر العميد السابق لمعهد القلب من خطورة الإفراط في تناول الجبن والأطعمة المالحة، مؤكدًا أن الملح الزائد هو العدو الأول لمريض الضغط.

وقال إن الجبن، وخاصة الجبن المصنعة أو المعتقة، تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، ما يرفع ضغط الدم ويسبب مضاعفات على المدى الطويل.

ووجّه نصيحة مباشرة لـ"سيدات البيوت" قائلاً:"قللوا الملح في الأكل.. بلاش تحطوا ملح أو مخلل جنب الأكل، دي عادة ضارة جدًا".

مضيفًا أن هذه النصائح لا تخص مرضى الضغط فقط، بل تمتد لتشمل كل من لديه تاريخ عائلي مع أمراض القلب أو السكتات الدماغية.

المسكنات ليست وسيلة آمنة دائمًا

وفي جانب آخر من تحذيراته، أشار د. جمال شعبان إلى خطورة استخدام المسكنات بشكل عشوائي ولفترات طويلة، مؤكدًا أن المسكنات يجب أن تُؤخذ تحت إشراف طبي فقط، ولمدة محددة.

وقال:"المريض اللي بياخد مسكنات بشكل دائم بدون إشراف طبي ممكن يعاني من فشل كلوي أو مشاكل خطيرة في أجهزة الجسم".

خلاصة التحذير: "لا تستسهل.. صحتك على المحك"

اختتم الدكتور جمال شعبان حديثه بتوجيه رسالة توعوية مهمة، أكد فيها أن التعامل مع ضغط الدم لا يجب أن يكون "رد فعل مؤقت"، بل يجب أن يكون هناك نمط حياة صحي دائم، يبدأ من التغذية السليمة، مرورًا بالالتزام بالعلاج، وصولًا إلى تجنب العادات الخاطئة مثل الإفراط في تناول الجبنة، الملح، والمُسكنات.