مستعجلين ليه؟.. ميرنا وليد ترد على شائعة وفاتها وتؤكد: بناتي أهم حاجة في حياتي |فيديو
طرق استخراج فيش جنائي جديد «أون لاين» .. اعرف الخطوات والرسوم
سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025
بعد هزيمة بيراميدز.. «أبومسلم» ينتقد الأهلي: فقد هويته الهجومية.. وريبيرو لا يصلح|فيديو
طارق سعده: الإعلام شريك رئيسي في تطوير الرياضة ونقل إنجازاتها
هل اجتاح فيروس كورونا البلاد مرة أخرى؟.. أستاذ أمراض صدرية يكشف
عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم
بعد سقوط نظامه| صورة غامضة لـ بشار الأسد بلحية طويلة من منفاه تُثير الجدل.. اعرف حقيقتها
الأزهر يعلن حاجته إلى 1460 معلم مواد شرعية.. بهذه الشروط
أعلى سعر دولار اليوم 31-8-2025
بلا أنياب.. تحديث جديد لسيارة بيجو 308 موديل 2026 | صور
برقم اللوحة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لشعرك عند استخدام ماسك الليمون؟

نهى هجرس

إذا كنتِ ترغبين في طريقة طبيعية، عطرية، وسهلة لتعزيز نمو شعركِ، جربي شاي عشبة الليمون، قد يكون هذا النبات الحمضي المنعش هو سرّ شعر أقوى وأكثر لمعانًا، عشبة الليمون ليست فقط للطبخ أو تحضير شاي الأعشاب، بل هي غنية بالفيتامينات والمعادن وخصائص مُحفّزة لفروة الرأس، مما يُساعد على نموّ شعركِ بشكل صحيّ وأكثر كثافة. 

على مر السنين، جربنا العديد من غسولات الشعر، من ماء الأرز إلى شاي الكركديه، يتميز عشب الليمون برائحته المنعشة، وخفته على الشعر، وسهولة تحضيره، يُعدّ تحضيره بحد ذاته لحظةً من العناية الذاتية

يحتوي عشب الليمون على فيتاميني أ و ج، وحمض الفوليك، ومعادن مثل الحديد والمغنيسيوم، تُقوي هذه العناصر الغذائية بصيلات الشعر من جذورها، كما تُساعد خصائصه القابضة الطبيعية على توازن إنتاج الزيوت ومنع ظهور القشرة، ولأنه مُطهّر قليلاً، يُمكنه الوقاية من التهابات فروة الرأس التي تُسبب تساقط الشعر أحيانًا.

كيفية استخدام الليمون للشعر

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد. 

ضعي الليمون الفاتر ببطء على فروة رأسك وشعرك.

قم بتدليك فروة رأسك أثناء وضع الغسول لتعزيز الدورة الدموية. 

امزجي عشبة الليمون مع الشاي الأخضر للحصول على حماية إضافية مضادة للأكسدة.

المصدر times of india

الليمون كيفية استخدام الليمون للشعر فوائد الليمون للشعر

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

