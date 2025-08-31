ماذا يحدث لشعرك عند استخدام ماسك الليمون؟

إذا كنتِ ترغبين في طريقة طبيعية، عطرية، وسهلة لتعزيز نمو شعركِ، جربي شاي عشبة الليمون، قد يكون هذا النبات الحمضي المنعش هو سرّ شعر أقوى وأكثر لمعانًا، عشبة الليمون ليست فقط للطبخ أو تحضير شاي الأعشاب، بل هي غنية بالفيتامينات والمعادن وخصائص مُحفّزة لفروة الرأس، مما يُساعد على نموّ شعركِ بشكل صحيّ وأكثر كثافة.

على مر السنين، جربنا العديد من غسولات الشعر، من ماء الأرز إلى شاي الكركديه، يتميز عشب الليمون برائحته المنعشة، وخفته على الشعر، وسهولة تحضيره، يُعدّ تحضيره بحد ذاته لحظةً من العناية الذاتية

يحتوي عشب الليمون على فيتاميني أ و ج، وحمض الفوليك، ومعادن مثل الحديد والمغنيسيوم، تُقوي هذه العناصر الغذائية بصيلات الشعر من جذورها، كما تُساعد خصائصه القابضة الطبيعية على توازن إنتاج الزيوت ومنع ظهور القشرة، ولأنه مُطهّر قليلاً، يُمكنه الوقاية من التهابات فروة الرأس التي تُسبب تساقط الشعر أحيانًا.

كيفية استخدام الليمون للشعر

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

ضعي الليمون الفاتر ببطء على فروة رأسك وشعرك.

قم بتدليك فروة رأسك أثناء وضع الغسول لتعزيز الدورة الدموية.

امزجي عشبة الليمون مع الشاي الأخضر للحصول على حماية إضافية مضادة للأكسدة.

المصدر times of india