حلوان يحتفل بالصعود إلى دوري الدرجة الثانية ويقدم الصفقات الجديدة

يقيم نادى حلوان العام مساء غدا الجمعة احتفالا خاصا للاحتفاء بالفريق الأول لكرة القدم بعد الصعود إلى دورى الدرجة الثانية (ممتاز ب) وذلك بعد غياب 12 عام قضاها الفريق فى الدرجة الثالثة.

كما تشمل الاحتفالية تقديم اللاعبين الجدد ضمن التدعيمات الجديدة للنادى لمواكبة المنافسة والظهور بشكل لائق باسم النادى ومكانته على مستوى جنوب القاهرة.



كما يقدم مجلس إدارة النادى برئاسة محمود حلمى دروع النادى لتكريم عدد من الرواد فى مجال كرة القدم.



جاء صعود فريق حلوان العام بعد احتلاله المركز الثالث فى مجموعة الجيزة، ويقود الفريق فنيا محمود الشيمى مديرا فنيا ومعه حمادة يوسف مدرب عام ووليد ذوالهمة مدرب مساعد ومخطط أحمال ورأفت نادى مدرب حراس المرمى، ود.وائل أبو العلا طبيب، ومحمد جاب إدارى الفريق، والمهندس أحمد فتحى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على كرة القدم بالنادى.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق مشواره فى الدرجة الثانية بمواجهة فريق الجمهورية بشبين وذلك على ملعبه يوم الثلاثاء القادم.