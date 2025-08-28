محافظ الغربية يستقبل طلبات الناس بنفسه على شباك المركز التكنولوجي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم جولة تفقدية مفاجئة بديوان عام المحافظة، حيث توجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ووقف بنفسه على شباك تلقي الطلبات ليستقبل المواطنين مباشرة، مستمعًا باهتمام إلى مطالبهم وملاحظاتهم ومؤكدًا أن تلبية احتياجات الناس تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي،جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام.

جهود محافظ الغربية

وقد تسلّم محافظ الغربية عدداً من الطلبات بيده من المواطنين، وتبادل معهم الحديث في أجواء اتسمت بالود والتقدير، مشددًا على أن “المحافظة بيت لكل مواطن، وأبوابها ستظل مفتوحة أمام الجميع”. ووجّه فورًا بدراسة الحالات العاجلة التي تم عرضها عليه، مع العمل على تنفيذ الحلول المتاحة بشكل سريع، مؤكداً أن التيسير على المواطنين واجب أساسي على جميع الأجهزة التنفيذية.

دعم الأسر والعائلات

وخلال الجولة، شدّد اللواء الجندي على أهمية معاملة المواطنين بالاحترام الكامل، ووجّه العاملين بالمركز التكنولوجي بحسن الاستقبال وسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن المركز يمثل الواجهة الحضارية للمحافظة ويجب أن يكون عند مستوى ثقة المواطن. وقال: “المواطن لا ينبغي أن يواجه صعوبة في الحصول على خدمته، الخدمة حقه الطبيعي، ومهمتنا أن نسهّلها”.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار متابعته المستمرة لأداء الأجهزة التنفيذية من أرض الواقع، موضحًا أن زياراته المفاجئة مستمرة، لأن الحكم الحقيقي على جودة الخدمة هو ما يراه المواطن ويلمس أثره المباشر.

تحسين خدمات المواطنين

كما وجّه رسالة مباشرة للعاملين قائلاً: “تيسير أمور الناس واحترامهم أهم من أي إجراء شكلي، واللي يخلص شغله بإخلاص هنقف في ضهره، لكن أي تعطيل غير مقبول”.