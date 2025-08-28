الغندور: الزمالك في الصدارة والأهلي سادسا.. من يضحك أخيرا هو البطل

علق الإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور، على ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الرابعة، مؤكدًا أن الزمالك يتصدر جدول المسابقة فيما يأتي الأهلي في المركز السادس رغم خوضه عدد مباريات أقل.





وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: "بعد الاسبوع الرابع الزمالك رقم واحد و الاهلي السادس و الاهلي اقل ماتش و الدوري لسه طويل و من يضحك اخيرا هو البطل".

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.