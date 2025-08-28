الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يرصد مخالفة عقار لرخصة البناء بالوراق

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية برصد مخالفة عقار لرخصة البناء مكون من أرضى وثمانية أدوار بنطاق حى الوراق بمحافظة الجيزة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمتابعة أعمال إزالة الطوابق المخالفة للترخيص مع محافظة الجيزة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف ،

كما أوضحت د.منال عوض أن الوزارة رفعت حالة الاستعداد للتصدى لظاهرة البناء المخالف، وأن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع يومياً جميع المحافظات من خلال المركز لرصد أي مخالفات بالتنسيق مع المحافظات، والتصدى بكل حزم لجميع المخالفات .