مصطفى بكري: الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحمل ضغوط كبيرة لمواجهة مخطط التهجير، والقيادة السياسية واعية بذلك، وهي قيادة وطنية وعروبية.



وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “مصطفى بكري”، أنه يجب علينا أن نقف مع القيادة السياسية في نفس الخندق دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الأمة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إسرائيل تحاول الضغط على مصر عبر طرح مقترح لإدارة قطاع غزة لمدة 15 عاماً مقابل شطب الديون الخارجية، وفق ما نشرته صحيفة "معاريف"، لافتاً إلى أن تل أبيب تصعد أيضاً من وجودها العسكري في البحر الأحمر لتهديد قناة السويس