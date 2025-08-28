كاتب صحفي: القوى الخارجية توظف أدوات داخلية لتعطيل النهضة العربية

قال الكاتب الصحفي حسن بديع إن القوى الخارجية التي تستهدف المنطقة العربية لا تكتفي بممارسة الضغوط من الخارج، بل تعتمد كذلك على توظيف أدوات داخلية داخل الدول العربية لتعطيل أي مسار تنموي أو مشروع نهضوي حقيقي.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الأدوات، التي تعمل من الداخل تحت غطاء سياسي أو اقتصادي أو إعلامي، تُستخدم كوسيلة فعّالة لإضعاف المجتمعات من الداخل، بالتوازي مع الضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة من الخارج.

وأضاف بديع أن هذا النهج ليس جديدًا، بل هو سياسة ممتدة منذ عقود، حيث يجري استغلال بعض القوى أو الأطراف المحلية لتكون بمثابة امتداد للمخططات الأجنبية، بهدف ضرب الاستقرار ومنع أي تماسك عربي يمكن أن يغيّر موازين القوى في المنطقة.

وأكد أن ما يحدث اليوم يكشف بوضوح أن الأمة العربية تواجه حربًا متعددة الأوجه، لا تقتصر على المواجهة العسكرية، وإنما تشمل حروبًا اقتصادية وثقافية وإعلامية، تُدار بحنكة وتخطيط طويل المدى لإبقاء المنطقة في حالة ضعف وانقسام.

وشدد الكاتب الصحفي على أن إدراك الشعوب العربية لهذه الحقيقة يمثل الخطوة الأولى نحو المقاومة والتصدي، مؤكدًا أن المواجهة تتطلب وعيًا جماعيًا بعمق التحديات وخطورة الدور الذي تلعبه الأدوات الداخلية لصالح القوى الخارجية.