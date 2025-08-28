كاتب صحفي: أمريكا والصـ.ـهيونية يسعيان للسيطرة على المنطقة لموقعها الجغرافي

أكد الكاتب الصحفي حسن بديع أن الولايات المتحدة والصهيونية العالمية تعملان منذ عقود على السيطرة الكاملة على المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي المتميز للعالم العربي يمثل السبب الرئيسي وراء هذا السعي المحموم.



وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المنطقة العربية تقع في قلب العالم وتتحكم في أهم الممرات المائية وخطوط التجارة الدولية، وهو ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا للقوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تدركان أن السيطرة على هذه المنطقة تعني امتلاك مفتاح التأثير على الصين وروسيا ومشروع طريق الحرير، وبالتالي التحكم في مستقبل النظام العالمي.



وأضاف بديع أن المخططات الأمريكية – الصهيونية لا تقتصر على دعم إسرائيل فحسب، بل تمتد إلى تفكيك الدول العربية، وإضعاف أي مشروع تنموي عربي يمكن أن يضيف إلى قوة الأمة ويعزز استقلال قرارها السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه المخططات اتخذت صورًا متعددة، من الحروب العسكرية المباشرة إلى الضغوط الاقتصادية والإعلامية والثقافية، فضلًا عن محاولات إثارة الفتن الداخلية عبر أدوات محلية تعمل على عرقلة الاستقرار، بهدف إبقاء الدول العربية في حالة انقسام وتشتت.

وشدد الكاتب الصحفي على أن مواجهة هذه التحديات تستوجب رؤية عربية موحدة، وإدراك أن ما يجري ليس صراعًا عابرًا أو خلافًا سياسيًا محدودًا، بل هو حرب وجودية طويلة الأمد تستهدف حاضر الأمة ومستقبلها



