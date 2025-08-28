آرني سلوت يصف قرعة ليفربول في دوري الأبطال بـ"المثيرة والصعبة"

في أعقاب قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، كشف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن رؤيته لجدول مباريات فريقه، الذي يزخر بمواجهات قوية داخل وخارج ملعب أنفيلد.

أوقعت القرعة ليفربول في مواجهات حاسمة، أبرزها على أرضه أمام عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى لقاء فريقي آيندهوفن وقره باغ.

على الجانب الآخر، سيسافر الفريق الإنجليزي لمواجهة فرق قوية خارج الديار، مثل إنتر ميلان، آينتراخت فرانكفورت، مارسيليا، وجالطة سراي.

علق سلوت على نتائج القرعة، مؤكداً أنها "صعبة للغاية"، لكنه أشار إلى أن هذا أمر طبيعي في البطولة الأكبر في أوروبا. وتابع المدرب الهولندي: "القرعة مثيرة بالفعل، فهي مليئة بمواجهات حاسمة سواء على ملعبنا أو خارجه".

أبدى سلوت حماسه بشكل خاص للقاء ريال مدريد على ملعب أنفيلد، واصفاً إياه بأنه "مميز للغاية" ويتوقع أن يحظى بمتابعة عالمية كبيرة، في إشارة إلى المواجهة التي جمعت الفريقين في الموسم الماضي.

مواجهات شخصية وتحضيرات للموسم الجديد

أشار سلوت إلى أن بعض المواجهات لها طابع خاص بالنسبة له، مثل:

لقاء آيندهوفن، بطل الدوري الهولندي في آخر موسمين.

مواجهة جالطة سراي، بطل تركيا لثلاثة مواسم متتالية.

لقاء قره باغ، بطل أذربيجان.

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أن ليفربول مستعد للتحديات القادمة، مشدداً على أن "جماهيرنا ستمنحنا قوة إضافية سواء في آنفيلد أو خارجه".

وأشار إلى أن الفريق لديه جدول مزدحم محليًا وأوروبيًا، لكنه على أتم الاستعداد لمواجهة كل هذه التحديات.