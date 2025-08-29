قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير: محاولة فصل منطقة السويداء تحت الحماية الإسرائيلية تمهيدًا لفتح الباب أمام وجود أوروبي مباشر

الاحتلال
الاحتلال
محمد البدوي

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، على أن التحركات الغربية في سوريا تحمل أبعادًا تتجاوز الشعار المعلن المتعلق بحماية الأقليات، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي هو إعادة تموضع القوى الغربية داخل المنطقة والسيطرة على مواردها الطبيعية.

احتلال قمة جبل الشيخ 

وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” أن المشهد بدأ يتضح مع احتلال قمة جبل الشيخ ومحاولة فصل منطقة السويداء تحت الحماية الإسرائيلية، تمهيدًا لفتح الباب أمام وجود أوروبي مباشر بذريعة "حماية حقوق الأقليات". 


وأضاف أن هذا التمركز ليس عشوائيًا، وإنما يستهدف بالأساس منطقة الساحل السوري الغنية بالغاز الطبيعي، فضلًا عن كونها منفذًا مهمًا للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن الغرب يسعى لفرض نفوذه في سوريا والمنطقة عبر بوابة الاقتصاد والطاقة، بالتنسيق مع إسرائيل، وبما يتيح له منافسة النفوذ الروسي في مجال الغاز وإمداداته إلى أوروبا.
 

سوريا إسرائيل جبل الشيخ قمة جبل الشيخ الطاقة

المزيد

