خطة صحية ووقائية.. جامعة حلوان تستعد لخدمة الطلاب في العام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة حلوان عن الانتهاء من استعدادات قطاع الخدمات الصحية والطب الوقائي لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025–2026، ، حيث أعدت خطة متكاملة تتعدد محاورها بين تعزيز الإجراءات الوقائية والصحية، وتطوير البنية التحتية وتعزيز التعليم الطبى، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

شملت الاستعدادات:

-تجهيز العيادات الطبية داخل الكليات والمدينة الجامعية بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى جانب تحديث عربات وغرف الإسعافات الأولية وتوفير طاقم طبى على مدار الساعة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

- بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد اعتبارًا من شهر سبتمبر، حيث يتم استقبالهم في المدينة الجامعية بالحرم الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

- دعم الصحة النفسية من خلال توفير جلسات إرشاد نفسي داخل المدينة الجامعية، بالتعاون مع متخصصين في الطب النفسي والاجتماعي.

- تعزيز الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية، من خلال تطبيق بروتوكولات التعقيم، وتوفير المطهرات، وتكثيف حملات التوعية الصحية.

- تطوير البنية التحتية الصحية في المدينة الجامعية.

- متابعة مخزون الأدوية ومدة صلاحيته وصرف وإعداد الادوية والمستلزمات الطبية للوحدات داخل وخارج الحرم الجامعى – وطوارئ المدن والمدرجات و المدن الجامعية و المعسكرات والرحلات و عيادات الأسنان والكليات .

- عقد لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تختص بقبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بكليات الجامعة ، ويقوم الطالب أو ذويه بتقديم الأوراق فى مقر الإدارة الطبية بمبنى 7 بالإدارة الطبية بالجامعة

وأكدت الجامعة أن هذه الإجراءات انطلاقاً من التزامها بأعلى معايير الحفاظ على صحة وسلامة ، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب المعايير العالمية في الرعاية الصحية الجامعية.