الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
أخبار البلد

وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

شهد  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعبدالسلام حميد وزير النقل بدولة اليمن، فضلًا عن عدد من سفراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكد وزير الزراعة أهمية هذا اليوم، باعتباره يوم الحصاد والإنجاز، وتتويج أعوام من الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب، لافتًا إلى أن يوم التخرج لا يمثل نهاية مرحلة فحسب، بل هو بداية لمسيرة جديدة للانطلاق نحو آفاق أوسع من العمل والإبداع والإسهام في بناء الوطن وخدمة المجتمع.
وأشار فاروق إلى أن الخريجين قد أعدوا أنفسهم بالعلم والمعرفة، واكتسبوا المهارات والخبرات التي تؤهلهم لخوض غمار الحياة العملية بكل ثقة واقتدار، لافتًا إلى أنه ينتظرهم رسالة سامية تتمثل في المشاركة في صناعة التنمية والإنتاج، وابتكار الحلول لمواجهة تحديات المستقبل، والإسهام في رفع اسم مصر عاليًا بين الأمم.
وأضاف أن الدولة المصرية تعقد على الشباب آمالًا كبيرة، باعتبارهم جيلًا جديدًا مُسَلَّحًا بالعلم والطموح والإرادة. وقد وجه لهم الدعوة ليكون شعارهم دائمًا أن العمل قيمة، والإنتاج واجب، والالتزام سبيل، والإبداع طريق للريادة.


وأشار إلى أن التخرج ليس محطة وصول، بل هو انطلاقة نحو رحلة أطول وأعمق قوامها التعلم المستمر والتطوير الذاتي، وأن العالم يتغير بسرعة، ولا مكان فيه إلا لمن يجمع بين العلم والعمل، وبين الطموح والإنجاز.
وأكد وزير الزراعة للخريجين أنهم غدُ الوطن الذي نرجوه أكثر إشراقًا وازدهارًا، كما وجه الشكر والتقدير إلى هيئة التدريس والإدارة بالأكاديمية على ما بذلوه من جهد مخلص لتخريج هذه الكوكبة المتميزة، معربًا عن تقديره لأولياء الأمور الذين كانوا سندًا ودعمًا لأبنائهم طوال سنوات الدراسة.
وجدد فاروق التهنئة للخريجين الجدد، مؤكدًا أن عليهم السير بخطى واثقة، وأن يكونوا قدوة في أخلاقياتهم، ومثالًا في عطائهم، وأن عليهم الإخلاص والتفاني في العمل، للمساهمة في مستقبل أفضل للبلاد، متمنيًا لهم مستقبلًا زاخرًا بالنجاح والإنجازات.

