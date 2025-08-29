بشوارع مدينة نصر.. عاطل يستغل 19 طفلا في أعمال التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة (مدينة نصر أول وثان) بنطاق محافظة القاهرة.

وضبط بصحبته (19 حدثا) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.