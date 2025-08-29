50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية

قرر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الموافقة على زيادة أسعار دخول القاعات الأثرية والفتح الخاص لقاعات العرض المركزية بهيئة المتحف.

وأوضحت إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أنه تقرر أيضا زيادة أسعار دخول الجراج الخاص بالمتحف وتذاكر سماعات الشرح داخل قاعات العرض المركزية.

المتحف القومي للحضارة

جاء ذلك في منشور مرسل من غرفة شركات السياحة إلي اعضائها .

نوهت إدارة المتحف، أن الفتح الخاص لقاعة العرض المركزية بعد مواعيد العمل الرسمية بمبلغ 50 ألف جنيه، لعدد 50 فردا وفي حالة زيادة العدد عن ٥٠ فردا يتم مضاعفة السعر.

وأفادت بأن سعر دخول الأتوبيس 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها، و50 جنيها بدلا من 40 جنيها لسماعات الشرح داخل قاعات العرض المركزية وقاعة النسيج، و150 جنيها لسماعات الشرح داخل قاعة المومياوات الملكية للأجنبي بدلا من 100 جنيه.