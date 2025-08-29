قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق الأسبوع الرابع من الخطة التدريبية بمركز سقارة الأحد المقبل

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي الرابع من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2025 – 2026، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بمشاركة نحو 200 متدرب من العاملين في الإدارات المحلية بمختلف المحافظات.

الدورات التدريبية بمركز سقارة 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التدريب المستمر يمثل أداة أساسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحليات وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطوير المؤسسي والتعامل مع الملفات الخدمية والتنموية، مشيرة إلى أن خطة التدريب تراعي التنوع والشمول بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمحافظات ويسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن البرامج التدريبية لهذا الأسبوع تغطي محاور أساسية في عمل الإدارة المحلية، تأتي في مقدمتها برنامج التخطيط المحلي المتكامل وبرامج التنمية المحلية كأحد التكليفات الرئاسية لمديري التخطيط بالمحافظات والدواوين بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، إلى جانب برنامج الارتقاء بقدرات العاملين بملفات العمران بالمحافظات خاصة في ملفات التصالح والتراخيص، وتراخيص البناء وتغيير الاستخدام، كما ينطلق الأسبوع الأول من برنامج إعداد رئيس قرية ويستهدف المرشحين لتولي وظيفة رئيس وحدة قروية وفقاً لنتائج اختبارات تحديد المستوى لتأهيل قيادات قادرة على إدارة الوحدات القروية بكفاءة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن البرامج التدريبية تتضمن أيضاً برنامج إعداد وصياغة ومراجعة العقود لإدارة المشتريات والتعاقدات ويستهدف العاملين بالشئون القانونية والتعاقدات والشئون المالية بالتعاون مع الشئون القانونية بالوزارة ووزارة المالية، إلى جانب برنامج فنيات التعامل مع منظومة الـ Payroll بالإدارة المحلية ويستهدف المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية ومسؤولي الحسابات والمرتبات والدفع الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن المركز يحرص على توفير بيئة تدريبية متطورة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمتدربين، مؤكداً أن البرامج الحالية تستهدف بناء قيادات محلية أكثر احترافية وفاعلية في خدمة المواطن وتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظات.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

مورينيو

فنربخشة التركي يعلن رحيل مدربه البرتغالي مورينيو

تن هاج

إريك تن هاج : يجب على ليفركوزن الفوز بمواجهة هوفنهايم

سلوت

سلوت يرفض التعليق على صفقة إيزاك.. ويشييد بـ هوجو إيكيتيكي

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

فقيد سوهاج

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

