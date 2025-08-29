انطلاق الأسبوع الرابع من الخطة التدريبية بمركز سقارة الأحد المقبل

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي الرابع من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2025 – 2026، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بمشاركة نحو 200 متدرب من العاملين في الإدارات المحلية بمختلف المحافظات.

الدورات التدريبية بمركز سقارة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التدريب المستمر يمثل أداة أساسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحليات وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطوير المؤسسي والتعامل مع الملفات الخدمية والتنموية، مشيرة إلى أن خطة التدريب تراعي التنوع والشمول بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمحافظات ويسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن البرامج التدريبية لهذا الأسبوع تغطي محاور أساسية في عمل الإدارة المحلية، تأتي في مقدمتها برنامج التخطيط المحلي المتكامل وبرامج التنمية المحلية كأحد التكليفات الرئاسية لمديري التخطيط بالمحافظات والدواوين بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، إلى جانب برنامج الارتقاء بقدرات العاملين بملفات العمران بالمحافظات خاصة في ملفات التصالح والتراخيص، وتراخيص البناء وتغيير الاستخدام، كما ينطلق الأسبوع الأول من برنامج إعداد رئيس قرية ويستهدف المرشحين لتولي وظيفة رئيس وحدة قروية وفقاً لنتائج اختبارات تحديد المستوى لتأهيل قيادات قادرة على إدارة الوحدات القروية بكفاءة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن البرامج التدريبية تتضمن أيضاً برنامج إعداد وصياغة ومراجعة العقود لإدارة المشتريات والتعاقدات ويستهدف العاملين بالشئون القانونية والتعاقدات والشئون المالية بالتعاون مع الشئون القانونية بالوزارة ووزارة المالية، إلى جانب برنامج فنيات التعامل مع منظومة الـ Payroll بالإدارة المحلية ويستهدف المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية ومسؤولي الحسابات والمرتبات والدفع الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن المركز يحرص على توفير بيئة تدريبية متطورة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمتدربين، مؤكداً أن البرامج الحالية تستهدف بناء قيادات محلية أكثر احترافية وفاعلية في خدمة المواطن وتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظات.