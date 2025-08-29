قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم
ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي
كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
مناديل وولاعات وبارفانات.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق
الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة
عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية
قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة
ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب هولندا لتصفيات كأس العالم

منتخب هولندا
منتخب هولندا
القسم الرياضي

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، قائمة الطواحين، لمواجهتي بولندا وليتوانيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاءت قائمة منتخب هولندا كالتالي:
حراسة المرمى: مارك فليكين (باير ليفركوزن)، روبن روفس (سندرلاند)، بارت فيربروجن (برايتون آند هوف ألبيون).
خط الدفاع: ناثان آكي (باير ليفركوزن)، دينزل دومفريز (إنتر ميلان)، ماتياس دي ليخت (مانشستر يونايتد)، ستيفان دي فريج (إنتر ميلان)، جورين تيمبر (أرسنال)، ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، جان بول فان هيكي (برايتون وهوف ألبيون).
خط الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة)، رايان جرافنبرتش (ليفربول)، جاستن كلويفرت (بورنموث)، تيون كوبمينيرز (يوفنتوس)، تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي)، جيردي شوتن (آيندهوفن)، سيم ستين، كوينتن تيمبر (كلاهما). فينورد)
خط الهجوم: ممفيس ديباي (كورينثيانز)، كودي جاكبو (ليفربول)، نوا لانج (نابولي)، دونييل مالين (أستون فيلا)، تشافي سيمونز (لايبزيج)، فوت فيجورست (أياكس أمستردام).

رونالد كومان هولندا كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي

من ساحات القتال إلى التخلص من حياتهم.. محاربو إسرائيل القدامى يواجهون أشباح الحرب

أسلحة - ارشيفي

الرئاسة الفلسطينية تعلن تسليم الدفعة الثالثة من السلاح في لبنان

ارشيفي

الجيش البولندي يقرر وقف تحليق مقاتلات اف-16

بالصور

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

فيديو

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد