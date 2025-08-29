قائمة منتخب هولندا لتصفيات كأس العالم

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، قائمة الطواحين، لمواجهتي بولندا وليتوانيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وجاءت قائمة منتخب هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك فليكين (باير ليفركوزن)، روبن روفس (سندرلاند)، بارت فيربروجن (برايتون آند هوف ألبيون).

خط الدفاع: ناثان آكي (باير ليفركوزن)، دينزل دومفريز (إنتر ميلان)، ماتياس دي ليخت (مانشستر يونايتد)، ستيفان دي فريج (إنتر ميلان)، جورين تيمبر (أرسنال)، ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، جان بول فان هيكي (برايتون وهوف ألبيون).

خط الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة)، رايان جرافنبرتش (ليفربول)، جاستن كلويفرت (بورنموث)، تيون كوبمينيرز (يوفنتوس)، تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي)، جيردي شوتن (آيندهوفن)، سيم ستين، كوينتن تيمبر (كلاهما). فينورد)

خط الهجوم: ممفيس ديباي (كورينثيانز)، كودي جاكبو (ليفربول)، نوا لانج (نابولي)، دونييل مالين (أستون فيلا)، تشافي سيمونز (لايبزيج)، فوت فيجورست (أياكس أمستردام).