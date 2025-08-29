تشكيل إنبي والاتحاد السكندري بالدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل زعيم الثغر لمواجهة إنبي في اللقاء الذي يجمع بينهما في تمام التاسعة مساء باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي كالتالي:-



حراسة المرمى : صبحي سليمان.

خط الدفاع: أبوبكر اليادي - محمد سامي- مصطفى إبراهيم- كريم الديب.

خط الوسط: محمد توني- إسحاق سافيور- ناصر ناصر.

خط الهجوم: فيفور أكيم - فادي فريد- جون إيبوكا.

بينما أعلن حمزة الجمل مدرب إنبي عن تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داود – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد سمير سعد.

خط الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر – أحمد كفتة.

خط الهجوم: محمد شريف – أحمد زكي – حامد عبد الله.