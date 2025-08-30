قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو
أخبار السيارات| 5موديلات انخفضت أسعارها في مصر.. أرخص عربية مستعملة 2023 أوتوماتيك
آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى
تصعيد ضد فنزويلا..‏سفن حربية أمريكية تعبر قناة بنما نحو بحر الكاريبي
الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء.. الإثنين
عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز
جامعة حلوان تطلق نظام التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي للطلاب الجدد
ذنوب ومعاصٍ.. احترس 5 أخطاء تحرمك من زيادة الرزق والبركة
أحمد ياسر يهاجم ريبيرو مدرب الأهلي بسبب فشله فى معاملة نجم الفريق
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها
حوادث

الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء.. الإثنين

الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب للأطباء
الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب للأطباء
إسلام دياب

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الاثنين المقبل 1 سبتمبر 2025، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الإبتدائية والاستئنافية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادتين 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.

تنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.

المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا نقابة الأطباء مجلس تأديب الأطباء تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء

