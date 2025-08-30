قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
وزارة الصحة تُنفذ برنامجًا تدريبيًا للقضاء على التراكوما
ميهمنيش الحكومة .. القبض على أبطال فيديو مشاجرة المرج
وفد الشيوخ الأمريكي يطلع على التعنت الإسرائيلي لمنع الشاحنات من دخول غزة
رئيس البرلمان الإيراني: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتها
بعد تصديق الرئيس السيسي.. بشرى لواضعي اليد على الأراضي في القانون الجديد
من أمام معبر رفح.. وفد من الشيوخ الأمريكي يشيد بالجهود المصرية في إنفاذ المساعدات لغزة
سائق توك توك يتعدى على طبيب بالضرب ويهدده بحرق سيارته
سيتم تحصيلها خلال أيام.. اعرف أول زيادة في قيمة الإيجار القديم
شرطة الاحتلال: إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بعد انفجار سيارة في يافا
قرار عاجل من ريبيرو.. هل يشارك إمام عاشور أمام بيراميدز اليوم؟
بيراميدز يثير الجدل قبل لقاء الأهلي بمنشور غامض
برلمان

فصل الموظف من عمله في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية

موظفون
موظفون
معتز الخصوصي

حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من عمله، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. 

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

فصل الموظف من العمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

كما نصت المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

