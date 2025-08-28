موظف بشركة يتفق مع آخرين ويسرقون 5 ملايين جنيه قبل توريدها للبنك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى خاص بإحدى الشركات بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مالك إحدى الشركات بتضرره من شخصين "عاملين بذات الشركة"، لقيامهما بسرقة مبلغ مالى 5 ملايين جنيه خاص بالشركة ملكه أثناء توجههما به لتوريده لأحد البنوك بسيارة نقل تابعة لذات الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أحدهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر تم تتبعهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين “أمكن ضبطهما”، وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





