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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فصل موظف في بنك اختلس أموالا من حسابات العملاء

أرشيفية
أرشيفية
إسلام دياب

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الرابعة تأديب ، بمجلس الدولة ، مجازاة موظف بنك بالفصل من عمله بالبنك ، لارتكابه مخالفات تتنافي مع واجبات الدقة والأمانة ، باختلاسه بعض المبالغ المالية من حساب العملاء ، طريق التلاعب في حسابات العملاء وتقليد توقيعاتهما علي المستندات الخاصة .

وخلال الفترة من عام 2006 حتي عام 2008 بدائرة بنك مصر – فرع سوهاج ووكالة المراغة وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب بكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن أهمل في أداء عمله بأحد البنوك الشهيرة  – فرع سوهاج ما ترتب عليه تمكين الموظف بالبنك – فرع سوهاج سابقاً من اصطناع إيصالي سحب مؤرخين في 16/7/2007 و18/7/2007 صادرين وتزوير التوقيع فيهما وذلك عن طريق قيام المذكور ، بتوقيع منسوب إلي العميل وأثبت فيهما علي خلاف الحقيقة سحب المبالغ المالية البالغ جملتها 250000 (مائتان وخمسون ألف جنيه) من حساب أحد العملاء العميل لدي البنك واختلاسه قيمة تلك المبالغ لنفسه ، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله بإلزامها بسداد المبالغ للعميل وفوائدها ومبلغ 500 ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به ، ما أدي إلي قيام البنك برفع دعوى ضده ترتب عليها صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج ، بحبسه ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأداء مبلغ 5001 جنيه للبنك المدعي بالحق المدني علي سبيل التعويض المدني المؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف .

وقام باختلاس بعض المبالغ المالية والبالغ جملتها 69280.52 جنيه شاملة الفوائد عن حساب العملاء بفرع البنك بسوهاج ووكالة المراغة عن طريق التلاعب في حسابات العملاء وتقليد توقيعاتهما علي المستندات الخاصة  في الفترة من 1/11/2006 حتى 19/8/2007 وحتى 2/1/2008 بالمخالفة للتعليمات .

المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة حسابات العملاء

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