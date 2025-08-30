قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل
تخلص من ضغوط الحياة اليومية بعبادة بسيطة .. واعظة بالأزهر تكشف عنها
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في البنوك المصرية
هل من لم يصلِ الفجر فى وقته ربنا مش بيحبه وغضبان عليه؟.. داعية يرد
يقترب من 5000 جنيه..أسعار الذهب اليوم السبت 30 أغسطس 2025
الجيش الأوكراني يعلن عن استهداف مصفاتي نفط روسيتين
مدبولى يدعو الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر
أموى: نعمل على تطوير المنظومة الجمركية لدفع حركة الاستثمار والتجارة
ماذا حدث للسيدة آمنة عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يقود خطة لترشيد النفقات وتطوير ورشة محابس المياه

محافظ أسيوط يقود خطة لترشيد النفقات.. تطوير ورشة محابس المياه
محافظ أسيوط يقود خطة لترشيد النفقات.. تطوير ورشة محابس المياه
إيهاب عمر

قاد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها ورشة إدارة المحابس التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والواقعة بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة وتأهيل المحابس المستعملة وإعادة تدوير المعدات التالفة، في إطار خطة المحافظة لترشيد النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي المياه والصرف الصحي. 

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع المياه، من بينهم المهندس أحمد علي مدير عام منطقة مياه شرق أسيوط.

استقبال المحابس والمعدات القديمة

 وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل داخل الورشة التي تضم عدة أقسام متخصصة في استقبال المحابس والمعدات القديمة، مرورًا بمراحل الإصلاح والتأهيل الفني، وصولًا إلى إعادة تشغيلها بحالة تماثل الجديدة.

تقليل كلفة شراء محابس جديدة

 كما تفقد أعمال الخراطة والتجميع والتجليخ والسنفرة وإعادة الطلاء، إضافة إلى تصنيع أجزاء أساسية كأعمدة الإدارة وصواميل الفك والتركيب والجوانات، وهي جهود ساهمت في تقليل كلفة شراء محابس جديدة وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

 وأشاد المحافظ بجهود العاملين وتميزهم في إنجاز هذه الأعمال، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من المخلفات ونواتج المخازن وتحويلها إلى معدات صالحة للاستخدام، بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية للشركة وتقليل النفقات. وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية تعميم هذه التجارب الناجحة لضمان رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها بما يعود بالنفع على المواطنين.

أسيوط شركة مياه الشرب فع الكفاءة وتأهيل المحابس إعادة تدوير المعدات التالفة ترشيد النفقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

ترشيحاتنا

أرشيفية

رفعت فياض يكشف كواليس الهجوم على نظام البكالوريا المصرية

جانب من اللقاء

رفعت فياض: الهجوم على نظام البكالوريا المصرية يتستر خلف مصالح مادية

أرشيفية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 30 أغسطس 2025

بالصور

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

المطرب تووليت
المطرب تووليت
المطرب تووليت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد