محافظات

وزيرة التنمية المحلية : الحكومة مستمرة فى تطوير المشروعات الإنتاجية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

اكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الحكومة مستمرة فى تطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات وتحقيق الأمن الغذائي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية ، مما يساهم فى تحقيق استقرار الأسعار وضبط السوق المحلي وخدمة المواطنين.

جاء ذلك تفقد الوزيرة يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، مشروع إنتاج بيض المائدة الاستراتيجي بمدينة الخانكة.

وأضافت د.منال عوض أن الوزارة حريصة على مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة فى إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التى تم تنفيذها على أرض مختلف المحافظات فى القطاعات الحيوية وخاصة الحيوانية والداجنة وحسن إدارتها وتشغيلها .

وخلال الجولة، استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلى شرح تفصيلي حول خطة الإنتاج والتشغيل التي أعادت الروح للمشروع، حيث نجحت الشركة في إعادة تأهيل وتشغيل جميع العنابر الموجودة وفق جدول زمني طموح.

وتم استعراض مراحل إعادة التشغيل التي بدأت بتشغيل المرحلة الأولى بطاقة استيعابية بلغت 51,000 طائر، ليصل الإنتاج اليومي إلى 12 ألف بيضة يومياً .

وتضمنت الخطة تشغيل محطات إضافية بشكل مرحلي لضمان الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع خلال 6 إلى 7 أشهر فقط من بدء العمل.

وفي السياق ذاته شهدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية مراسم توقيع ملحق  لعقد مشروع إنتاج 30 مليون بيضة لإنشاء ٦ عنابر جديدة تربية وإنتاج بالإضافة للعقد الأصلي لزيادة السعة الاجمالية لمشروع إنتاج بيض المائدة إلي ٦٠ مليون بيضة سنوياً ومصنع كرتون خاص بالبيض وميزان بسكول ووحدة غاز حيوي ، ووقع علي ملحق العقد الدكتور إيهاب حسن سكرتير عام المحافظة و صابر صلاح أبودنقل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبودنقل للأسمدة والحبوب.

