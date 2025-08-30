إنطلاق المؤتمر الدولي لدعم التعليم والتدريب والرعاية لذوي الاحتياجات فى سبتمبر

تنطلق خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري بالقاهرة ، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لدعم التعليم والتدريب والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمشاركة واسعة من خبراء وتربويين وأكاديميين من مختلف الدول العربية والدولية



ويهدف المؤتمر الدولي الأول لدعم التعليم والتدريب والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بتمكين ذوي القدرات الخاصة في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب وتسليط الضوء على التجارب الناجحة وتبادل الخبرات وبحث آليات التعاون المشترك من أجل توفير بيئة تعليمية عادلة وشاملة لهذه الفئة الغالية



و يمثل المؤتمر الدولي الأول لدعم التعليم والتدريب والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة خطوة عملية نحو بناء جسور من التعاون بين المؤسسات العربية والدولية المعنية بقضايا الإعاقة ، إيماناً بأن تمكين ذوي القدرات الخاصة في مجالات التعليم والتدريب يرسخ قيم العدالة ويعزز مسيرة التنمية في مجتمعاتنا



ويأتي المؤتمر الدولي الأول لدعم التعليم والتدريب والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ليجسد مسؤولية جماعية تجاه فئة تحتاج إلى الدعم والاحتواء مؤكدة أن البرامج المطروحة خلال الجلسات ستعمل على استكشاف حلول عملية تواكب التحولات الحديثة في التعليم والتأهيل وتوظف التقنيات والذكاء الاصطناعي بما يخدم قضايا الإعاقة ويفتح آفاقًا جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا



ويعد المؤتمر الدولي الأول لدعم التعليم والتدريب والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة منصة تفاعلية لتكامل الجهود بين الخبراء والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص بما يسهم في ترسيخ ثقافة الشمولية وتحقيق رؤية تنموية تراعي جميع فئات المجتمع