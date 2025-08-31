4 أذكار وصلاة واحدة تجعلك تعيش فى أمان ومعية الله .. داوم عليهم كل يوم

تركنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

أذكار تجعلك تعيش فى أمان وحماية الله

الأمان الأول : قال رسول الله ﷺ : "مَن صلّى الصبح فهو في ذمة الله". معناه هو في حفظ الله ورعايته؛ فلو ظلمه أحد يقتص الله له منه ويرد له حقه.

الأمان الثاني : قال رسول الله ﷺ : "مَن قرأ آية الكرسي دُبر كل صلاةٍ مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت".

الامان الثالث : مَن قال "اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذُ بك من شر ما صنعت، أبوءُ لك بنعمتك علي وأبوءُ بذنبي، فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، قال ﷺ: مَن قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يُمسي فهو من أهل الجنة، ومَن قالها من الليل وهو موقنًا بها قبل أن يُصبح فهو من أهل الجنة".

الأمان الرابع ضد المصائب الفُجائية : قال ﷺ : مَن قال حين يُمسي : "بسم الله الذي لا يضُر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" ثلاث مرات، لم يُصبه فجأة بلاء حتى يُصبح ومن قالها حين يُصبح ثلاث مرات لم يُصبه فجأة بلاء حتى يُمسي".

الامان الخامس شامل يحفظك ضد كل المخاطر الدينيه والدنيويه عامة : "اللهم يامَن لا تضيع ودائعه، أستودعك نفسي وديني وبيتي وأهلي ومالي وخواتيم أعمالي، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين".

ذكر يجعلك فى أمن وحماية الله دائماً

1 ) من قال كل يوم حين يخرج من بيته (( بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم.. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم))، قالت له الملائكة هديت ووقيت وكُفيت.

2) من قال كل يوم (( حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)) كفاه الله همه في ذلك اليوم .