هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
تشكيل بيراميدز أمام الأهلي في قمة الدوري المصري

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام النادي الأهلي في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسط غيابات مؤثرة تزيد من صعوبة المهمة على الفريق السماوي.

 

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي

من المنتظر أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، إيفرتون، وماييلي.

 

إصابات تضرب صفوف بيراميدز

تلقى الجهاز الفني للفريق ضربة قوية باستبعاد المدافع محمود مرعي من قائمة المباراة بسبب إصابة في الركبة، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية واكتفى بخوض برنامج تأهيلي، على أن يخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

 

غيابات بالجملة تضع يورتشيتش في مأزق

إلى جانب مرعي، يغيب عن مواجهة الأهلي الثلاثي رمضان صبحي، مصطفى فتحي، ومحمد الشيبي، وهو ما يمثل مأزقًا كبيرًا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، الذي يسعى لاختيار البدائل المناسبة للحفاظ على قوة الفريق الهجومية والدفاعية أمام حامل اللقب.

 

قمة مرتقبة رغم الغيابات

رغم الغيابات الكثيرة، يطمح بيراميدز في الظهور بشكل قوي أمام الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الفريق في حاجة ماسة لتعويض نتائجه المتذبذبة في بداية الموسم، فيما يدخل الأهلي اللقاء بأفضلية نسبية ورغبة في مواصلة المنافسة على صدارة الدوري.

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

مزايا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

محافظ قنا يتفقد جناح الحرف التراثية واليدوية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

تدشين احتفالية السرد القرآني بأزهر الغربية تحت شعار "ورتلناه ترتيلا"

وكيل مطرانية الكاثوليك بالغردقة يوزع حلوى المولد النبوي على الأطفال والأهالي

مشروبات طبيعية لتنظيف شرايين القلب وحمايتها من الانسداد

مشروبات تنظف شرايين القلب

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

