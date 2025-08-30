تشكيل بيراميدز أمام الأهلي في قمة الدوري المصري

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام النادي الأهلي في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسط غيابات مؤثرة تزيد من صعوبة المهمة على الفريق السماوي.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي

من المنتظر أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، إيفرتون، وماييلي.

إصابات تضرب صفوف بيراميدز

تلقى الجهاز الفني للفريق ضربة قوية باستبعاد المدافع محمود مرعي من قائمة المباراة بسبب إصابة في الركبة، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية واكتفى بخوض برنامج تأهيلي، على أن يخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

غيابات بالجملة تضع يورتشيتش في مأزق

إلى جانب مرعي، يغيب عن مواجهة الأهلي الثلاثي رمضان صبحي، مصطفى فتحي، ومحمد الشيبي، وهو ما يمثل مأزقًا كبيرًا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، الذي يسعى لاختيار البدائل المناسبة للحفاظ على قوة الفريق الهجومية والدفاعية أمام حامل اللقب.

قمة مرتقبة رغم الغيابات

رغم الغيابات الكثيرة، يطمح بيراميدز في الظهور بشكل قوي أمام الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الفريق في حاجة ماسة لتعويض نتائجه المتذبذبة في بداية الموسم، فيما يدخل الأهلي اللقاء بأفضلية نسبية ورغبة في مواصلة المنافسة على صدارة الدوري.