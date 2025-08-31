قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

في آخر محطة قبل الإطلاق الرسمي.. مايكروسوفت تطلق تحديث Windows 11 25H2

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أعلن فريق "Windows Insider" اليوم أن الإصدار الرئيسي الخامس من نظام التشغيل ويندوز 11، والذي يحمل اسم 25H2، قد دخل مرحلة الاختبار النهائية، حيث تم طرحه في "قناة المعاينة النهائية للإصدار" (Release Preview Channel).

تعتبر هذه الخطوة المحطة الأخيرة لمعظم التحديثات قبل أن تصبح متاحة لعامة المستخدمين، مما يشير إلى أن الإطلاق الرسمي بات وشيكًا ومن المتوقع أن يبدأ في أكتوبر المقبل.

تحديث هادئ يركز على التحسينات الداخلية

على عكس التوقعات، لا يقدم تحديث 25H2 تغييرات جذرية أو ميزات جديدة كبرى للمستخدم العادي. فبحسب مايكروسوفت، يستخدم هذا التحديث "فرع خدمة مشترك" مع تحديث العام الماضي 24H2، مما يعني أنه لا توجد اختلافات كبيرة "تحت الغطاء".

ويشبه هذا التحديث إلى حد كبير تحديث 23H2 الذي صدر قبل عامين، حيث يكمن هدفه الرئيسي في:

إعادة ضبط ساعة الدعم الأمني: يحصل كل إصدار سنوي على عامين من التحديثات الأمنية، وهذا التحديث يضمن استمرارية الدعم.

تفعيل ميزات موجودة مسبقًا: قد يقوم التحديث بتفعيل بعض الميزات التي تم تثبيتها بالفعل مع تحديث 24H2 ولكنها كانت معطلة بشكل افتراضي.

إزالة أدوات قديمة: يقوم التحديث بإزالة بعض الأدوات القديمة مثل PowerShell 2.0 وأداة سطر أوامر WMI.

ميزة جديدة لمسؤولي الأنظمة: يتيح للمسؤولين إزالة بعض تطبيقات ويندوز المثبتة مسبقًا تلقائيًا عبر "نهج المجموعة".

موعد الإطلاق وكيفية الحصول عليه

عادةً ما تبدأ مايكروسوفت في طرح هذه التحديثات السنوية للجمهور في شهر أكتوبر. 

ويتم الإطلاق على مراحل، حيث يتم تقديمه لعدد صغير من أجهزة الكمبيوتر في البداية، ثم يتوسع ليشمل الجميع بعد التأكد من عدم وجود مشاكل كبيرة.

وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إجراء تثبيت نظيف للنظام، أعلنت مايكروسوفت أن ملفات ISO الخاصة بتحديث 25H2 ستكون متاحة بدءًا من الأسبوع المقبل لمشتركي برنامج "Windows Insider".

باختصار، يعتبر تحديث Windows 11 25H2 تحديثًا مهمًا ولكنه تدريجي، يركز بشكل أساسي على الصيانة والتحسينات الداخلية بدلاً من تقديم ميزات جديدة مبهرة، في انتظار ما قد تحمله التحديثات التجريبية الأخرى في القنوات الأكثر تقدمًا.

مايكروسوفت Windows Insider ويندوز 11

