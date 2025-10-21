مشروع متكامل جديد على مساحة 25 فدانًا بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة Imarrae عن إطلاق مشروعها الجديد في منطقة القرنفل فيلات بالقاهرة الجديدة على مساحة 25 فدانًا، ليكون مجتمعًا متكاملًا يجمع بين السكن الفاخر والأنشطة التجارية والإدارية في تصميم عصري يعكس أسلوب الحياة الحديث.

يشمل المشروع فيلات وشققًا متنوعة المساحات، محاطة بمساحات خضراء واسعة، لتوفير تجربة معيشية متوازنة تجمع بين الراحة والرفاهية. ويشرف على تصميم وتنفيذ المشروع مكتب **AlAsri Consultant** العالمي بدولة الإمارات، المعروف بخبرته الكبيرة في تنفيذ مشروعات رائدة بالشرق الأوسط والعالم.

من المتوقع أن يحقق المشروع إجمالي مبيعات تتجاوز 16 مليار جنيه، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التطوير.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة توسعية لشركة **Imarrae** تهدف إلى تقديم مجتمعات متكاملة ومستدامة تدعم التنمية العمرانية في مصر. كما يجسد المشروع رؤية جديدة تدمج بين الابتكار والجودة لتلبية احتياجات السوق العقاري المصري المتنامي، مع التركيز على اختيار مواقع استراتيجية تحقق قيمة طويلة الأمد للعملاء والمستثمرين.