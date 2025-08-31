قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. إعلامي ساخرًا من «ريبيرو»: «قال يبني الفرقة.. طلع بيهدمها»
لو متزوج من أجنبية .. الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية
إعلامي: الأهلي فكّر في التخلّص من أشرف داري .. والدفاع في أزمة حقيقية
دونجا: ريبيرو لا يمتلك رؤية.. ونجوم الأهلي كانوا «تايهين»
إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»
راحة طويلة للاعبي الزمالك عقب مباراة وادي دجلة
التطبيق غدًا .. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل
جدول أئمة الحرمين الشريفين في جميع الصلوات لمدة أسبوع
مستشار بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة أقرب من أي وقت
كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور
القبض على رجل الأعمال طليق الفنان عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب
سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس 2025 في الإمارات.. صور
رياضة

خضوع ثنائي بيراميدز لتحليل المنشطات | تفاصيل

رباب الهواري

خضع الثنائي المحترف في صفوف نادي بيراميدز، المغربي وليد الكرتي والبرازيلي إيفرتون داسيلفا، لاختبارات تحليل المنشطات، وذلك عقب مباراة الفريق أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الاعتيادية التي يقوم بها الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكد من سلامة اللاعبين والحفاظ على نزاهة المنافسات.

فوز ثمين على الأهلي

وتمكن بيراميدز من تحقيق فوز مهم ومستحق على حساب النادي الأهلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري. هذا الانتصار عزز من موقف بيراميدز في جدول الترتيب ومنحه دفعة معنوية قوية في مشواره المحلي والقاري.

راحة قصيرة للاعبين
 

عقب هذا الانتصار، قرر الجهاز الفني لفريق بيراميدز منح اللاعبين راحة لمدة ٥ أيام، من أجل استعادة اللياقة الذهنية والبدنية قبل استئناف التدريبات. ومن المقرر أن يعود الفريق إلى معسكره التدريبي يوم ٥ سبتمبر المقبل، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة للاستحقاقات المقبلة.

استعدادات لمواجهة أوكلاند سيتي

ويضع بيراميدز نصب عينيه المواجهة المرتقبة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والمقرر إقامتها يوم ١٤ سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال. وتعتبر هذه المشاركة خطوة مهمة للنادي، حيث يسعى بيراميدز إلى الظهور القوي وتمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة على الصعيد الدولي.

هدف بيراميدز في المرحلة المقبلة

إدارة بيراميدز والجهاز الفني يضعان هدفًا واضحًا خلال المرحلة القادمة، يتمثل في الحفاظ على قوة الفريق في البطولات المحلية، مع تقديم أداء مميز في البطولة القارية، بما يعكس حجم المشروع الرياضي للنادي وطموحاته في اعتلاء منصات التتويج


 

