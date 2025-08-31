قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

كل ما تريدين معرفته عن «النمش المزيف».. أحدث صيحات عالم التجميل

عبد الفتاح تركي

يعد رسم النمش المزيف “Fake Freckles” أحدث صيحات عالم التجميل حاليًّا ليمنح المرأة إطلالة شابة ونضرة تنطق بالجاذبيّة.

طريقة رسم النمش بالحناء

وأوضح خبير التجميل الألماني لوكاس وايت أنه يمكن للمرأة، التي لا تتمتع بنمش طبيعي، رسم النمش المزيف باستخدام الحناء، والتي تتوفر بأشكال مختلفة: كمسحوق يُخلط بالماء أو عصير الليمون لتكوين عجينة كريمية أو كمعجون جاهز للاستخدام في أنابيب مخروطية، والذي يعد عمليا بشكل خاص للمبتدئات.

وأضاف وايت أنه قبل البدء، يجب تنظيف الوجه جيدا وإزالة الدهون؛ نظرا لأنه كلما كان الجلد أكثر جفافا، كان اللون أكثر ثباتا؛ حيث يدوم النمش المزيف على البشرة الجافة حتى أسبوعين. أما على البشرة الدهنية جدًّا، فيتلاشى النمش المزيف بشكل أسرع، عادةً بعد ثلاثة إلى سبعة أيام.

النمش

ويمكن رسم نقاط النمش باستخدام الأعواد القطنية وأعواد تنظيف الأسنان؛ حيث يمكن استخدام الأعواد القطنية لرسم نقاط كبيرة الحجم، بينما تُستخدم أعواد الأسنان لرسم نقاط صغيرة الحجم.

ويُوضع النمش بشكل أساسي على الأنف والخدين والجبهة، أي في الأماكن، التي يظهر فيها بشكل طبيعي، علما بأن النمش الطبيعي دائما ما يكون مختلفا من حيث الحجم، كما أنه عادة ما غير منتظم؛ فأحيانا يكون أكثر كثافة وأحيانا يكون أقل كثافة. لذا لا يجوز رسم النقاط بشكل متماثل جدا لتجنب المظهر المصطنع.

وتبعا للكثافة المطلوبة، تبقى الحناء على الجلد لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين، ثم تُزال بعناية باستخدام قطعة قطن مبللة.

إصلاح الأخطاء

كثيرا ما تحدث أخطاء عند رسم النمش المزيف؛ فربما تكون النقاط داكنة جدًّا أو في المكان الخطأ أو أن المظهر العام غير مُقنع، وما دام اللون لم يجف، يمكن استخدام ماء ميسيلار أو منظف وجه زيتي.

وإذا تم امتصاص الحناء بالفعل، فيمكن إزالتها باستخدام مُقشّرات كيميائية، كالمنتجات المحتوية على أحماض ألفا هيدروكسي(AHA) أو بيتا هيدروكسي (BHA)، كما تُزيل أقنعة الطين الصبغات اللونية الزائدة من البشرة.

إزالة النمش بالليزر والتخلص منها نهائيا

وللحفاظ على النتيجة لأطول فترة ممكنة، يُنصح بتجنب المنظفات أو المقشرات القاسية بعد الاستخدام؛ حيث يكفي استخدام منظف لطيف وماء فاتر للعناية اليومية.

استجابات تحسسية

وأشار خبير التجميل الألماني إلى أنه ليست كل أنواع الحناء مناسبة للاستخدام على الوجه؛ حيث تحتوي بعض المنتجات الرخيصة على إضافات مثل مادة “بارا فينيلين ديامين” (PPD)، والتي تعد مُسببًا قويًّا للحساسية وتوجد بكثرة في صبغات الشعر، بالإضافة إلى الأمونيا أو الأصباغ الاصطناعية، التي قد تُسبب استجابات تحسسية، بحسب د ب أ.

كريم إزالة النمش من الوجه في أيام

وبدلا من ذلك أوصى وايت باستخدام الحناء العضوية المعتمدة والخالية من الإضافات الكيميائية، وقبل الاستخدام لأول مرة، يُوصي وايت بإجراء اختبار توافق من خلال وع الحناء على الساعد، وذلك لفحص مدى استجابة البشرة ومدى توافق اللون مع التوقعات الشخصية.

