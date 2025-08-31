قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بسمة داود: نهاية «ما تراه ليس كما يبدو» صدمتني

بسمة داود
بسمة داود
إسراء صبري

تحدثت الفنانة بسمة داود عن تجربتها في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، والذي عُرض مؤخرًا وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، خاصةً حول شخصيتها المثيرة للجدل «نهى».

وقالت بسمة، خلال استضافتها في برنامج «صباح جديد» على شاشة “القاهرة الإخبارية”، إنها عندما تلقت سيناريو العمل وبدأت في قراءته، شعرت بانجذاب أولي للقصة، لكنها تفاجأت بشكل خاص عند قراءة الحلقة الخامسة، وتحديدًا نهاية المسلسل، التي وصفتها بأنها «تخض» وصادمة، معقبة: «قرأت السيناريو أكثر من مرة علشان أفهم الأحداث كويس، والنهاية فعلاً فاجأتني جدًا».

بسمة داود: وافقت على العمل فورًا بعد فهم شخصية «نهى»

وأوضحت الفنانة أنها وافقت على العمل سريعًا بعدما بدأت في التعمق في تفاصيل شخصية «نهى»، مضيفة: «بمجرد ما بدأت أطلع الشخصية وأحس بيها من جوايا، وافقت على طول، لأن المشروع كان لذيذ، والمسلسل خلص بسرعة».

«نهى» لا تشبهني.. أنا شخصية انطوائية

وكشفت «بسمة» أن شخصية «نهى» بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، حيث وصفتها بأنها مرحة ونشيطة وتتسم بالحيوية والانطلاق، بينما هي في الواقع انطوائية جدًا.

وتابعت: «عشان أأدي الدور كويس، حضرت للشخصية كتير، رغم إن المسلسل 5 حلقات بس، لكن التحضير أخد مني مجهود مسلسل 60 حلقة».

وعن ردود فعل الجمهور، عبرت بسمة داود عن سعادتها بالتفاعل الكبير حول شخصيتها في المسلسل، مؤكدة أن الجدل الذي أثير حول «نهى» كان متوقعًا ومطلوبًا، وأضافت: «أنا مبسوطة إن الناس اتكلمت عن الشخصية بالشكل ده، لأن الكاركتر فعلاً كان محتاج يثير الجدل».

الفنانة بسمة داوود مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» القاهرة الإخبارية

